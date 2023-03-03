Торговый дом «Дагестан» зарегистрирован в Китае

Данный факт прокомментировал экономический эксперт Эдуард Уразаев. По его словам, практика открытия таких торговых домов даёт многое в плане того, что у дагестанских товаропроизводителей появляются дополнительные стимулы расширить производство, увеличить доходы, создать новые рабочие места.

«Очевидно, будут расти доходы в бюджеты разного уровня — и регионального, и федерального», — отметил эксперт.

По его словам, рост торговли с Китаем — это достаточно серьёзный шаг.

«Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая увеличивается, и если Дагестан займёт в нём какую-то нишу, то это будет добрым знаком для нас», — сказал Уразаев.

Примечательно, в Торговом доме «Дагестан» будет представлена продукция дагестанских аграриев, коньяк, соки и урбеч.