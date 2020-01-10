9 главных экономических событий 2019 года

В прошлом году в республике произошли следующие важнейшие экономические события.

Грант за эффективность

Правительство Российской Федерации за эффективную работу руководства субъекта выделило Дагестану грант в размере одного миллиарда двухсот миллионов рублей. На данный момент на сайте Минэкономразвития проводится прием предложений от граждан для определения приоритетных направлений расходования гранта. Инициатором данного общественного обсуждения стал Владимир Васильев.

Триста километров автодорог

За прошедший год в республике отремонтировали около трехсот километров автодорог, проводятся ремонтные мероприятия тринадцати мостов. Автодорожную систему республики дополнили сто тридцать километров новых дорог и восемнадцать мостов. Двадцать четвертого декабря официально открыт транспортный коридор на границе между Россией и Азербайджаном в Магарамкентском районе РД. Новый мост имеет протяженность чуть более трехсот двадцати пяти метров.

Дагестанский рис экспортируется в Азербайджан

В 2019 году в республике собрали более девяноста семи тысяч тонн риса, это рекордный показатель за последние тридцать два года. В перспективе может экспортироваться полторы тысячи тонн дагестанского риса.

ООО «Нива» в 2019 году организовало поставки «белого зерна» в Таджикистан и Азербайджан.

Пассажиропоток

По сравнению с 2018 годом аэропорт Махачкалы увеличил пассажиропоток на двести тысяч пассажиров, обслужив в общей сложности за год более полутора миллиона человек. В 2020 году эти показатели планируется увеличить еще на шесть процентов.

Экспорт стеклотары увеличился вдвое

ОАО «ДагестанСтеклоТара» г. Дагестанские Огни поставляет продукцию в страны Закавказья. В прошлом году экспорт стеклотары вырос вдвое, достигнув показателя в двести сорок пять миллионов рублей. На данный момент предприятие работает над расширением и модернизацией производства в соответствии с евростандартами.

Мой Дагестан: строительство и реконструкция объектов

Приоритетные проекты «Мой Дагестан – мои дороги», «Мой Дагестан – комфортная городская среда», «Мой Дагестан – моя вода» направлены на качественное улучшение жизни населения республики. Их реализация в муниципалитетах позволила отремонтировать сто сорок девять километров улиц, благоустроить двести двадцать восемь территорий и обеспечить пятьсот тысяч человек качественной питьевой водой.

Два завода на ТОСЭР «Каспийск»

Строительство завода ООО «Дагполимер» который специализируется на производстве и переработке полиэтилена и «Каспийского завода стекловолокна» проходит на инвестплощадке «Уйташ», входящей в состав Территории опережающего социально-экономического развития «Каспийск».

Сдача объектов в эксплуатацию планируется в 2020 году.

Рост перевалки нефти

Среди четырнадцати отечественных портов, которые расположены на Каспии по показателям грузооборота дагестанский порт является лидером, осуществляя перевалку до шестидесяти двух процентов грузов от совокупного объема. Только нефти в 2019 году порт перевалил более четырех миллионов тонн, что вдове больше показателя за 2018 год.

«100 школ»

Благодаря этому проекту за прошлый год в республике было отремонтировано двести семнадцать учреждений системы образования в сорока четырех муниципальных образованиях на общую сумму более пятисот девяноста одного миллиона рублей.

По итогам Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ проект «100 школ» вошел в тройку лучших.