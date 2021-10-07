Толпой на одного

Отвратительная новость распространилась по многим информсетям о подлом, гнусном, омерзительном поступке «выходцев из Дагестана», которые напали толпой на пассажира метрополитена, заступившегося за женщину. Эти трое — выходцы с дагестанских земель, не имеющие никакого отношения к традициям гор и предков. Это обыкновнное отребье, вырвавшееся за пределы республики, почувствовавшее безнаказанность за свои немужские, подлые поступки. Эти подлецы не имеют нации. Данный случай имеет место, и должен рассматриваться очень строго в соответствии с УК РФ, все виновники должны быть строго наказаны, ибо каждый мерзавец и подонок должен понимать и осознавать, что наказание неотвратимо. Мы хотим донести до общества, что Дагестан — это не лица тех мерзавцев. Дагестан — это многонациональная, яркая, интересная республика, которая готова всегда принимать людей со всего мира дружественно, тепло, гостеприимно. Наше общество должно сплотиться, чтобы не позволять и пресекать на корню подобное поведение.

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