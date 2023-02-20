Тимур Велиханов: «Мы хотим донести до каждого ценность знания и понимания исторических процессов»

Руководитель мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» Тимур Велиханов присоединился к телемарафону, организованному Народным фронтом России в рамках акции «Все для Победы».

Стоит отметить, что Исторический парк проводит огромную работу по оказанию помощи, здесь не только проходят экспозиции, позволяющие сохранить историю, но и проводится большая работа в рамках СВО – это мастер-классы по подготовке окопных свечей и тп. Здесь же расположен центр сбора гуманитарной помощи, которую привозят со всей республики.

Тимур Велиханов заявил, что вся эта работа проводится для того, чтобы молодое поколение знало правду: «Мы же Исторический парк, а история – это четкие факты. Сейчас нечестивые люди пытаются манипулировать этими фактами, для того чтобы перевернуть историю и преподнести ее с той точки зрения, которая выгодна им. Мы за истину и правду, а правда в истории шире, чем эти узкие формулировки. Мы хотим донести до каждого ценность знания и понимания исторических процессов, которые сейчас происходят».

Велиханов пожелал удачи и крепости духа всем бойцам, которые отстаивают честь страны на передовой: «Они делают великое дело, которое под силу только настоящим мужчинам. А людям, которые стремятся сохранить историю, хочется пожелать креативности, не замыкаться на стандартных шаблонных подходах. В основном мы имеем дело с молодежью, у которой еще нету жизненной позиции и четкой точки зрения. Поэтому шаблонные подходы для них непродуктивны. Главная задача на сегодня – не допустить раскол в обществе».

Напомним, что в рамках акции «Все для Победы» идет сбор средств, на которые будут закуплены квадрокоптеры, бинокли, рации, разгрузки, тактические аптечки, инструменты, рюкзаки, утеплённые сапоги, печки, генераторы и пр. Стать участником может каждый.

Отправить любую сумму отсканировав QR-код на экране, а также сделав пожертвования через сайт http://прямыеэфиры.рф. На средства, собранные в нашей республике, помощь будет направлена дагестанским бойцам, участвующим в СВО.

Трансляцию прямого эфира можно посмотреть в сообществе ВК «Республика Дагестан» по ссылке https://vk.com/rd.life, а также в эфире радиостанций: «Страна гор» 96,7 FM, «Столица» 107,1 FM, «Прибой» 100,7 FM, «Радио России» 105,6 FM. А с 16.30 телемарафон можно также смотреть и в эфире РГВК «Дагестан».

Источник: https://mirmol.ru/novosti/timur-velihanov-my-hotim-donesti-do-kazhdogo-cennost-znanija-i-ponimanija-istoricheskih-processov/