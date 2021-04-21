Тимур Гусаев прокомментировал Послание Президента РФ

Послание Президента России в этом году полностью посвящено внутренним вопросам страны: социальному блоку, помощи гражданам, поддержке экономики и регионов.

По-прежнему делается упор на главные ценности: семью, детей, здоровье.

Дано поручение к 1 июля выстроить целостную систему поддержки семей с детьми.

С 1 июля вводится выплата на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые воспитываются в неполных семьях, — в среднем 5 650 рублей в месяц.

Выплаты будут распространены на беременных женщин, находящихся в трудной материальной ситуации. Их размер в среднем составит 6 350 рублей в месяц.

Также семьям, где есть дети школьного возраста и будущие первоклассники, в этом году будет выплачено по 10 000 рублей.

Говоря о поддержке образования, Президент отметил что запланировано строительство 1300 школ на 1 миллион учеников, а в ближайшие два года в вузах появятся еще 45 000 бюджетных мест, в основном в регионах. В 2021–2024 годах на развитие как минимум 100 региональных вузов выделят 116,2 млрд рублей.

Тимур Гусаев, депутат НС РД