Тимур Гусаев: «Очень жаль, что люди не поверили в серьезность вируса с самого начала»

Депутат Народного Собрания Республики Дагестан Тимур Гусаев в интервью газете «Вести Агула» рассказал об особенностях своей работы, спорте, семье и своих предках.

— Ассаламу Алейкум, Тимур Багаудинович! С депутатами мы еще не проводили интервью. Спасибо вам, что согласились ответить на наши вопросы.

— Ва алейкум ассалам. Спасибо вам за внимание. Слежу за газетой давно. Приятно, что вы сейчас очень активны в социальных сетях, думаю, это намного увеличивает аудиторию, привлекая молодежь и взрослую аудиторию, которая может следить за публикациями на расстоянии.

— Расскажите немного о себе, о своей семье.

— Мне 39, я старший сын в семье, есть две младшие сестры. Женат с 2005-го года. 5 детей. Старшая дочь в 9 классе, младшим двойняшкам скоро будет 4.

— Каково быть отцом пятерых детей?

— Ответственно. И чем старше становятся дети, тем сильнее понимаешь значение этого слова.

— Вы занимаетесь спортом?

— С возрастом на спорт, к сожалению, меньше времени. Профессионально никогда не занимался, в школе и университете ходил на секции ушу-санда, борьбы, увлекался стрельбой из пневматической винтовки. Хоть был в классе далеко не самым высоким, но прыгал дальше всех, хорошо бегал. До сих пор играю в футбол в друзьями. Даже играл в первом сезоне Лиги-ДД (теперь это уже известный любительский турнир – ЛФЛ) за команду Прессинг. Учитывая, что работа в основном кабинетная, стараюсь выполнять определенные упражнения в домашних условиях, выработал для себя комплекс.

Иногда играю в настольный теннис. Тут не могу с сожалением не упомянуть, что в прошлом году из-за пандемии прервалась традиция проводить ежегодный республиканский юношеский турнир по настольному теннису памяти Магомедсалиха Гусаева. В 2020-ом году мы планировали провести его уже в 16-ый раз подряд в Махачкале, а в преддверии республиканского — провести в 3-ий раз районный в Буркихане.

— Кем бы вы хотели видеть своего сына, когда вырастет?

— Я бы хотел, чтобы он в первую очередь был порядочным человеком. Думаю, что задача родителей – дать детям хорошее воспитание и образование. Я не сторонник того, чтобы за детей определять их профессию. Ему 11, подрастет, определится и с профессией.

— Когда в последний раз были в Агуле и как часто вы туда ездите?

— В ушедшем году, к сожалению, ездил не так часто, как хотелось бы. Последние разы был на районном маджлисе в Тпиге и на открытии памятника защитникам крепости Рича в XIII в.

— Бывают ли какие-нибудь планы, связанные с родовым селом Цирхе, например, восстановить дом своего тухума, написать книгу?

— Вы знаете, что Цирхе — одно из самых отдаленных сел района, жителей которого еще с 60-ых годов начали переселять на равнину – в поселок Чинар Дербентского района. Мои покойные дедушка и бабушка одними из последних переехали из родового села. Из дома ничего не забрали. Однако, к сожалению, нашлись те, кто это сделал за них, а следом разобрали и дом, вслед за другими домами в селе. Сейчас в родовом селе из сельчан никого нет. Родовое кладбище тоже в Чинаре. Я собираю информацию о сельчанах. Собрал родовое дерево, насчитывающее несколько сотен родственников. Надо серьезно подумать и над книгой.

— Какая зарплата у депутата НС РД?

— Из 90 депутатов Народного Собрания Республики Дагестан 32 депутата работают на постоянной основе. Заработная плата примерно как у республиканских министров (4-5 МРОТ). Я отношусь к остальным 58 депутатам, которые не получают заработную плату. Перед каждой сессией (раз в месяц) мы получаем дорожную компенсацию – 2 тысячи рублей. Но фракцией «Единой России» давно принято решение передавать их в фонд фракции. Из этих денег аппарат организует различные мероприятия, в основном на подарки детям в детских домах.

— Вы помимо депутатской деятельности занимаетесь нотариальными делами, не чувствуете нагрузку?

— Депутаты на непрофессиональной основе, несмотря на то, что не имеют постоянного рабочего места в Народном Собрании, все закреплены за комитетами, для них помимо обязательного участия в сессиях, также обязательно участие в заседаниях своих комитетов и фракций. Нотариат — это основное место работы для меня. Профессия юриста близка к депутатской деятельности. Каждый день работа с людьми и правовые консультации, причем не связанные напрямую с профессиональной деятельностью, нередко по телефону, а также через социальные сети. С 2007 по 2010 годы я работал в аппарате Уполномоченного по правам человека и в общественной приемной Путина, потому работа с обращениями граждан привычна. Однако хотелось бы, чтобы к депутатским запросам относились серьезней, не все службы даже на них отвечают вовремя и в полном объеме, что уж говорить об обращениях граждан.

— Чем вы гордитесь в своей жизни?

— Я очень надеюсь, что причин для гордости у меня в будущем будет больше, чем сейчас. Если говорить о конкретных личных достижениях, то прошлый год запомнился тем, что получилось развернуть 13 августа на высочайшей горе Европы — вершине Эльбруса флаг Дагестана и герб Агульского района, взойдя по сложному северному маршруту.

— Большую известность фамилия Гусаевых получила благодаря ныне покойному выдающемуся политическому деятелю и вашему дяде Магомедсалиху Гусаеву. Какие советы он вам давал при жизни?

— Мне повезло и поработать с Магомедсалихом Магомедовичем. В 2001-ом году моим местом работы стал международный отдел Министерства по национальной политике, информации и внешним связям Дагестана. Естественно, я, на тот момент специалист первой категории, с министром на работе практически не общался, но созданная в ведомстве атмосфера и люди, которые шли работать с Магомедсалихом Магомедовичем, многому научили. 27 августа 2003 года его жестоко убили. В течение всех этих лет я узнаю его снова и снова из рассказов людей, которых встречаю. Причем впечатлениями делятся как люди, которые его знали хорошо, так и те, кто встречался с ним лишь раз и мимолетно, и даже те, кто просто следил за его жизнью как государственного деятеля. Никого его жизненный путь не оставил безразличным. Говорят, что человек жив, пока жива память о его хороших делах. Поэтому Магомедсалих Магомедович еще долго будет среди нас.

Возвращаясь к вашему предыдущему вопросу и немного его перефразировав, я бы гордился своей жизнью, если бы удалось остаться в доброй памяти хотя бы у половины такого количества людей.

— Обращаются ли к вам земляки за помощью в разрешении различных вопросов? С какими вопросами чаще всего обращаются?

— Обращаются, и не только земляки. Буквально на прошлой неделе я отправил три депутатских запроса: в Минстрой РД, ГАИ республики и администрацию г. Махачкалы. В основном проблемы социальные. Кто-то не дополучает лекарства, у кого-то проблемы с очередью на улучшение жилищных условий. Немало обращений по трудоустройству. Есть те, кто просит деньги.

— Какое самое важное качество в человеке, которое вы цените?

— Честность и пунктуальность (в широком понятии этого слова).

— Вы являетесь великолепным оратором и неплохим политиком. Как думаете, это в крови Гусаевых или в этом есть определенная доля ваших стараний?

— Спасибо за оценку, но думаю, до таких эпитетов мне еще расти и расти. В такую «теорию крови» я не верю. Думаю, ключевым для человека является воспитание и ценности, которые ему прививают родители и его окружение с детства.

— Часто путешествуете? В каких странах были?

— Раньше было на это больше времени. Был в ряде стран Западной и Восточной Европы, в основном на различных семинарах, несколько раз в Великобритании, в том числе и по учебе. По обменной программе был в США, из стран Востока — по приглашению института ООН в Аммане в Иордании, Египте, Израиле, Палестине, Турции, ну и ближнее зарубежье – Украина, Белоруссия, Грузия, Азербайджан.

Воспринимаю каждую поездку и людей, которых встречаешь в дороге и чужбине как способ научиться чему-то новому. Новые люди, города, взаимоотношения – порой это учит больше, чем школа и институт. Думаю, это важно особенно детям и подросткам. Не обязательно ездить за границу, в самом Дагестане много что есть показать нашим детям. Не зря в СССР был развит внутренний туризм и детей часто возили в соседние районы, города и регионы.

— Что предпочитаете из национальной кухни?

— Вообще в еде я не привередлив. Все, что хорошо приготовлено, ем с удовольствием.

— При каких условиях переехали бы в село, в частности, в Агульский район?

— С моей профессией, боюсь, что буду мало востребован не в городе, к сожалению. Поэтому, тут как раз надо в себе что-то развивать более прикладное, чтобы переехать.

Ключевое, конечно же, для такого переезда и инфраструктура. Но тут нельзя не сказать об ее улучшении в районе при новом руководстве. Это и проведенный ремонт во всех школах, и открытие общественных территорий, и асфальтная дорога в Магъу-дере и запланированная в этом году газификация райцентра.

— Какой совет можете дать подрастающему поколению?

— Я в университете застал время, когда чтобы написать реферат мне приходилось несколько дней сидеть в библиотеке, искать нужные периодические материалы и переписывать это все от руки. У молодых людей сегодня с развитием технологий и интернета – просто безграничные возможности для саморазвития. Практически любая информация доступна как никогда ранее. Интернет открывает практически все двери. И тут уже какую дверь выберите вы, зависит от вас. Беззаботное время юности и молодости уйдет, а навыки и умения, полученные именно пока вы молоды, пригодятся в будущем больше всего.

Советую постоянно думать о том, как с пользой проводить каждую минуту своей жизни. Подумайте над смыслом поговорки «делу время, а потехе — час».

— Деньги решают все?

— Нет. К сожалению, ценностям материальных благ с начала 90-ых в нашей стране людьми уделяется слишком большое внимание. Думаю, одна из причин – большой разрыв между слишком обеспеченными и людьми с малым достатком. Прослойка среднего класса маленькая. Говорят, что человек существо ненасытное. Поэтому желаю каждому найти свою золотую середину в отношении денег. А тем, кто все-таки считает, что деньги решают все, просто вспомните, сколько состоятельных людей в 2020-ом году умерли от ковида.

— Коронавирус — это миф или реальность?

— Думаю, практически не осталось человека в Дагестане, чьей семьи эта реальность не коснулась. И это хорошо, если близкие легко переболели, выздоровели и восстановились. К сожалению, с этой реальностью нам еще долго жить. Для меня она началась с госпитализации 24 марта 2020 года, когда сданный анализ за день до этого показал положительный результат. Это был первый выявленный случай в Дагестане. Информация об этом попала к журналистам, мне начали звонить в больницу. Я не стал лукавить, сказал все как есть. Очень жаль, что люди не поверили в серьезность вируса с самого начала. Кто-то придумал байку о том, что мне заплатили миллионы за имитацию и пропаганду болезни. Все 17 дней в больнице и еще месяц после нее — время большого потока звонков на мой телефон и сообщений в социальные сети. Люди, начинавшие с проклятий в социальных сетях, через несколько недель извинялись и просили советов с лечением тяжело больных родственников.

— Чем уникален Агульский район?

— Гостеприимностью и открытостью людей, уникальными древними селами и красотой природы, своим расположением именно в центральной части горного Дагестана. Думаю, если дорожную инфраструктуру внутри района привести в порядок, район будет очень интересен для внутреннего и внешнего туризма.

— Кто ваш первый болельщик?

— Моя семья.

— В этом году будут выборы в НС РД, будете баллотироваться?

— Я мог бы однозначно ответить на этот вопрос, если бы у нас в регионе были бы одномандатные округа и самовыдвижение. Народное Собрание Республики Дагестан формируется по пропорциональной системе. Списки депутатов по региональным группам формируют партии. У нас есть руководство партии на региональном и районном уровне. При формировании списков учтут полезность кандидатов для конкретной региональной группы. А финальное слово за избирателями.

Могу лишь однозначно сказать, что общественная работа и работа с людьми для меня привычна (был членом Общественной палаты Дагестана, членом молодежного совета при Полпреде СКФО, членом молодежного парламента при Госдуме, председателем первого молодежного парламента Дагестана, председателем общественного совета Минобра РД, членом Общественного совета МВД по РД), независимо от статуса я ею планирую продолжать заниматься.

— До какого колена знаете своих предков?

— В «посемейном списоке Аштинского сельского общества селения Цырха Аштикулинского наибства Кази-Кумухского округа», составленного в 1886 г. и который удалось найти в республиканском архиве, записан 40-летний Курбан (сын Салиха) и его 12-летний сын Гусай. Гусай – это отец моего деда Магомеда (1915 — 2006), от него и пошла наша фамилия, хотя род у нас Салиховский, по имени прапрапрадеда. От покойной бабушки знаю и имя его отца, моего прапрапрапрадеда – Абакара.

— Жизнь это…? Продолжите фразу.

— Жизнь — это ежемоментное испытание. И что нас не убивает — делает нас сильнее.

— К Тимуру Гусаеву можно обращаться в любое время?

— И обращаются же. Офис у меня в Махачкале, на улице Магомедсалиха Гусаева, предварительно записываться не нужно, специальных приемных дней нет. Я есть почти во всех социальных сетях, профили открыты, веду их сам, да и мой мобильный легко можно найти, поднимаю все незнакомые номера.

Беседовал Камиль Мирзоев