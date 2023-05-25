Территорию озера Малое Турали проверили на предмет незаконной застройки

Ранее на адрес Главы Дагестана поступило обращение с просьбой провести проверку на территории этого озера.

По поручению Главы Дагестана Сергея Меликова представитель Минимущества Алефтин Абдуллаев в составе комиссии выехал на территорию природного объекта для осмотра близлежащих земельных участков.

В ходе осмотра были обнаружены факты незаконной застройки. Кроме того, механическим способом (то есть с помощью техники) были убраны водоградительные валы.

Итоги проверки будут доложены руководству республики для принятия соответствующих мер реагирования в отношении физических лиц, которые застраивают границы этого озера.