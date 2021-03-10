Политика

Территорию для переселенцев из Новолакского района обустроят с помощью инвесторов

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В Правительстве республики состоялось совещание по вопросу переселения Новолакского района. Речь шла о необходимости скорейшего обустройства инфраструктуры мест для переселения.

Председатель Правительства Абдулпатах Амирханов отметил, что пока инфраструктура не готова для жилья.
Первым делом необходимо обеспечить бесперебойное электричество.
Для переселения Новолакского района и восстановления Ауховского района в Дагестане действует госпрограмма. Но переселение затянулось на 30 лет.

Для решения проблем с водой Правительство выделило 11 млн рублей. Необходимо также построить ливневую канализацию. Вопрос переселения будут решать с привлечением инвестиций.

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