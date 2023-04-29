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Территория заповедника «бархан Сарыкум» стала чище и гостеприимней после работы, проведённой сотрудниками Минздрава РД

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Субботник, проведённый коллективом ведомства, в этом году охватил не только территорию, прилегающую к зданию Минздрава РД в Махачкале, но и большую площадку на подъездных путях к заповеднику «бархан Сарыкум».

Специалисты Минздрава демонтировали и вынесли тяжёлый мусор, деревья, обломки камней, облагородили подступы к исторической достопримечательности — старинному зданию вокзала, а также расчистили от мусора подъездные пути.

Где надо починили и покрасили, устранили мелкие поломки. Вместе на открытом воздухе работа шла дружно и весело, тем более, что результат труда будет радовать глаз многих и многих людей.

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