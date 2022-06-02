Территория пляжа «Волна» будет благоустроена

Во время рабочего визита в Карабудахкентский район Сергей Меликов ознакомился с ходом благоустройства территории муниципального пляжа «Волна». Пляж благоустраивают по программе «Поддержки местных инициатив».

По словам главы Карабудахкентского района Махмуда Амиралиева, администрацией муниципалитета планируется дальнейшее благоустройство и развитие территории пляжа, подана заявка в Минтуризм РД для участия в конкурсе, направленном на развитие туризма в муниципалитетах.

К развитию территории планируют привлечь инвесторов.