Нацпроекты в РД

Территория пляжа «Волна» будет благоустроена

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Во время рабочего визита в Карабудахкентский район Сергей Меликов ознакомился с ходом благоустройства территории муниципального пляжа «Волна». Пляж благоустраивают по программе «Поддержки местных инициатив».

По словам главы Карабудахкентского района Махмуда Амиралиева, администрацией муниципалитета планируется дальнейшее благоустройство и развитие территории пляжа, подана заявка в Минтуризм РД для участия в конкурсе, направленном на развитие туризма в муниципалитетах.

К развитию территории планируют привлечь инвесторов.

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