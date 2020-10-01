Теплосистема региона готова к холодам на 91 %

Подготовку системы жилищно-коммунального хозяйства республики к предстоящему отопительному сезону обсудили на совещании в Правительстве РД 30 сентября. По вопросу выступил руководитель Минстроя республики Малик Баглиев.

Министр отметил, что уровень готовности системы ЖКХ к отопительному периоду составляет 91%. Для этого был проведен большой комплекс мероприятий, в том числе и по замене тепловых сетей, а также системы водоотведения и водоснабжения, в общей сложности заменено свыше двухсот километров.

Созданы ЕДДС и аварийно-диспетчерские службы — пятьдесят одна бригада с привлечением 53 единиц спецтехники. Однако остаются сложности с ухудшением состояния теплосетевого комплекса в ряде городов республики, которые нуждаются в реконструкции, соответствующие документы направлены в Министерство экономики РД. Артём Здунов поручил оперативно разрешить данный вопрос.