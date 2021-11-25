Темпы вакцинации недостаточные

По состоянию на 25 ноября в Агульском районе вакцинацию прошли 1870 человек. Процент привитого населения от общего количества граждан, подлежащего вакцинации, составляет около 39%, что выше среднереспубликанского показателя на 2% с лишним.

Темпы вакцинации как по муниципалитету, так и по республике для достижения коллективного иммунитета остаются недостаточными. За прошедшие сутки в Агульском районе привились 5 человек, тогда как общее количество жителей муниципалитета, подлежащих вакцинации составляет 4868 человек. И, если сравнить показатели, прошедших иммунизацию и необходимое количество, то получим разницу около 3000. Ровно столько граждан нужно привить для достижения 100% результата.

Напомним, пройти вакцинацию можно в мобильных и стационарных пунктах, а также через портал госуслуг.

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