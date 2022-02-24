Общество, Политика

Темирлан Гасанов: Почему нужна эта военная операция?

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Председатель совета ветеранов чеченских локальных действий в городе Дербенте Темирлан Гасанов разъяснил, почему Россия проводит военную операцию на Украине?

«Данная операция, в первую очередь, защита мирных жителей от той катастрофы, которая сейчас происходит. Уже 8 лет как идут военные действия на территории Украины, мирное население подвергается издевательствам и преступным действиям», — отметил он.

Гасанов подчеркнул, что целью России является защита российских границ от военных угроз по недопущению

Источник: http://derbent-news.ru/news/media/2022/2/24/temirlan-gasanov-pochemu-nuzhna-eta-voennaya-operatsiya/
«Дербентские новости»

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