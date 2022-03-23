Тема нацизма на Украине запрещается в западных масс-медиа

В газете Washington Post вышла публикация под названием » Неонацисты используют войну России на Украине в своих целях», в которой говорится о том, что зарубежные ячейки «Азова» осуществляют вербовку наёмников для участия в боевых действиях против Вооружённых Сил России на Украине и в Донбассе. Мотивацией для наемников являются национал-социалистические идеи. В этих целях база «Азова» в городе Мариуполь была превращена в учебный центр для обучения терроризму, где подготовку прошли до двенадцати тысяч правых экстремистов. Однако подобные статьи в западных изданиях скорее исключение, чем данность: тема нацизма на Украине запрещена в масс-медиа. Все это представляет собой хорошо продуманную и систематизированную долгосрочную операцию стратегического уровня, где неонацизм открыто используется Западом, как важный мобилизационный ресурс.

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