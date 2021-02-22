Тельман Раджабов выполнил свой долг перед Родиной

Тельман Раджабов, офицер Росгвардии в отставке, родился в Хивском районе, селе Вертиль. Он с детства мечтал стать сотрудником правоохранительных органов.

В школе будущий офицер хорошо учился, после поступил на службу в Вооружённые силы. В неспокойные девяностые Тельман Раджабов подписал контракт и стал заместителем командира взвода. В то же время учился и завершил обучение в Пермском военном институте ВВ МВД России в 2003.

Через год, в 2004 году, Раджабов стал командиром роты, начиная с 2006 года шесть лет был заместителем по специальным операциям.

Тельман Раджабов гордится тем, что служил Родине.