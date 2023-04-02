Телекомпания НТВ объявляет  о новом кастинге международного детского вокального конкурса «Ты супер!»

НТВ объявляет кастинг нового, седьмого сезона международного детского вокального конкурса «Ты супер!». Заполнить анкету на участие и подать заявку можно на сайте НТВ.

В проекте могут принять участие дети, оставшиеся без попечения родителей: талантливые ребята, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, в приемных и опекунских семьях, а также дети, которые из-за сложной семейной ситуации находятся в школах-интернатах. Возраст участников от 7 до 18 лет (включительно).

Участники проекта будут выбраны во время удаленного кастинга. В дальнейшем конкурс будет проходить в Москве. Все расходы на проезд, проживание и питание детей и их сопровождающих берет на себя телеканал НТВ.

Все, кто пройдет кастинг, будут приглашены нашими сотрудниками лично по телефону. К сожалению, из-за большого количества заявок, мы не можем сообщить о результатах кастинга всем, кто подавал заявку. Просим отнестись к этому с пониманием.

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