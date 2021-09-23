Телекомпания НТВ объявляет о кастинге во второй сезон проекта «Ты супер! 60+»

В проекте смогут принять участие талантливые люди, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в домах престарелых, в специализированных интернатах, находящихся под присмотром органов социальной защиты, а также просто одинокие пенсионеры. Оставшиеся без заботы родных и близких.

Участники проекта будут выбраны во время удаленного кастинга. В дальнейшем конкурс будет проходит в Москве. Все расходы на проезд, проживание и питание участников берет на себя телеканал НТВ. На проекте присутствуют психологи и медицинский персонал.

Прием заявок на конкурс продлится до 15.12.2021.