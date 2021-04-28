Телефон доверия Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Дагестан

Номер телефона доверия Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Дагестан 994-994, по которому граждане могут сообщить, в том числе анонимно, информацию:

— об известных им фактах незаконного оборота наркотических средств, содержания наркопритонов;

— о правонарушениях, связанных с деятельностью негосударственных организаций, осуществляющих социальную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача;

— о фактах безрецептурной реализации аптечными организациями кодеиносодержащих лекарственных препаратов, а также потребления в немедицинских целях для достижения наркотического эффекта лекарственных препаратов «Лирика» («Прегабалин») и «Тропикамид», подлежащих предметно-количественному учету.