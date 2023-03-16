Текстильную промышленность планируют развивать в Дагестане

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов провел совещание по вопросам развития текстильной промышленности.

На повестку было вынесено несколько вопросов, в качестве важных аспектов социально-экономического развития рассматривались перспективы развития промышленности региона с учетом внешних факторов и текущая ситуация с кассовым исполнением республиканского бюджета.

По словам Абдулмуслимова, в минувшем году за счет средств республиканского бюджета оказана поддержка 29 предприятиям на сумму 277 млн рублей – это позволило создать 505 новых рабочих мест. Запущены три новых завода – по производству сухих строительных смесей, медицинского кислорода, а также шаров для изготовления стекловолокна. Обеспечена полная загрузка мощностей флагмана промышленного сектора – Концерна «КЭМЗ» и многое другое.

«Отдельно хотел бы подчеркнуть, что нам удалось активизировать деятельность промышленных предприятий в интересах специальной военной операции. Рост производства наблюдается по широкой номенклатуре товаров, особенно в части обмундирования и экипировки для военнослужащих. Именно поэтому и неудивительно, что даже в таких сложных условиях предприятия промышленного сектора Дагестана показали устойчивый рост – плюс 8,5 процента по итогам прошлого года, я об этом уже говорил, выступая перед депутатами с отчетом о деятельности Правительства.

Подводя итоги обсуждения, Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил Минпромторгу Дагестана продолжить работу по сохранению и наращиванию объемов государственного оборонного заказа на промышленных предприятиях республики в 2023 году, а Минфину РД было поручено при доведении предельных объемов финансирования до главных распорядителей бюджетных средств исходить из приоритетности финансирования социально значимых и первоочередных расходов с учетом заявок главных распорядителей бюджетных средств.