Текрар Ахмедов: «День Победы олицетворяет мужество, стойкость и самое главное – нашу Россию!»

9 Мая в честь праздника Великой Победы на площади города Каспийска проходит Парад Победы. Традиционно военные Каспийской флотилии, сотрудники МЧС, Росгвардии, Пограничного управления и юнармейцы пройдут военным маршем в ознаменование 78 годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Участие в Параде принимает заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства РД Текрар Ахмедов. Он рассказал нашей редакции, что для него значит праздник Великой Победы.

«Для меня День Победы – это самый святой праздник, он олицетворяет мужество, стойкость и самое главное – нашу Великую Россию. Я хочу пожелать военнослужащим, которые сегодня защищают рубежи нашего Отечество крепкого духа, любили нашу Родину, пусть у них все будет хорошо», — сказал Ахмедов.

Отметим, что Текрар Ахмедов 35 лет отслужил в органах внутренних дел, а сейчас продолжает работу в качестве государственного служащего. Его дело продолжают дети и внуки. Полковник Внук Ахмедова окончил военную академию в Санкт – Петербурге и направлен в город Хабаровск для продолжения службы.

Источник: Мирмол