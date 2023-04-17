Техническое перевооружение 7 ГРС и 1 газопровода-отвода проведут в Махачкале в 2023 году

В ходе заседания Оперштаба министр энергетики и тарифов Дагестана Марат Шихалиев рассказал, какие меры предприняты ПАО «Россети Северный Кавказ» и «Газпром трансгаз Махачкала» для обеспечения надежного электроснабжения и газоснабжения в Махачкале:

Выделены 54 блочные комплектные трансформаторные подстанции, из которых 15 установлены.

Разработана Программа по повышению надежности электроснабжения потребителей города Махачкалы на сумму 4,16 млрд рублей (источник финансирования определяется).

Формируется Программа по подготовке оборудования к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг. с планируемым объемом финансирования порядка 1,1 млрд рублей.

В рамках Программы реконструкции и технического перевооружения объектов добычи и транспорта газа в 2022 году выполнено техническое перевооружение 7 газораспределительных сетей.

В текущем году запланировано завершение технического перевооружения 7 ГРС и 1 газопровода-отвода.