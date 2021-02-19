Технический потенциал сельского хозяйства в Дагестане модернизируется в ускоренном темпе

Первым заместителем Минсельхоза РФ Джамбулатом Хаутовым 18 февраля проведено заседание оперштаба по обсуждению ключевых вопросов, связанных со значимой в преддверии начала весенних полевых работ сельхозпродукцией и сельхозтехникой.

В частности, были озвучены проблемы роста цен на удобрения. Поставлена задача промониторить рынок и ограничить рост цен.

Также были озвучены задачи по модернизации технического потенциала сельскохозяйственной сферы. Стоит отметить, что работа в данном направлении уже начата и с начала 2021 года в республике закуплено 34 единицы техники: 6 тракторов, 18 прицепов к трактором, 5 машин для обработки почвы и другие.

Напомним, что за 2020 год в рамках модернизации технического потенциала сельского хозяйства в Дагестане было приобретено 400 единиц техники. В 2021 году поставлена задача удержания прошлогодних темпов наращивания технического потенциала.