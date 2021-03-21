Техническая модернизация коснется медорганизаций Дагестана

На селекторном совещании Минздрава Дагестана и в рамках реализации программы «Модернизация здравоохранения Республики Дагестан на 2021-2025 годы» стало известно, что в муниципальные и иные медучреждения будет направлено 427 единиц нового важного оборудования. Так, например, в ЦРБ Акушинского, Ахвахского, Гергебильского районов уже доставлены маммографы. Ожидается поставка дополнительного оборудования сразу после готовности учреждений принять его и установить.

Модернизация в первую очередь решает вопрос качественной и своевременной первичной диагностики жителей районов.

Напомним что 54 медавтомобиля уже направлены в медучреждения.