Татьяна Голикова дала старт Всероссийскому марафону открытия новых детских садов

Заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова и министр просвещения РФ Сергей Кравцов в Международный день защиты детей в режиме видеоконференцсвязи знакомятся с открытием 19 детских садов в России, из них 6 — в Дагестане.

На всех объектах следят за прямым эфиром. Главная трансляция в республике — в детском саду №36 в Махачкале, который открыли замминистра просвещения Андрей Николаев и Глава РД Сергей Меликов.

Прямое включение организовано и в детском саду «Колобок», который сегодня открыл Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.