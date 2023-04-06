Здравоохранение

Татьяна Беляева прокомментировала призыв главы региона пройти вакцинацию от кори

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Руководитель Минздрава РД Татьяна Беляева прокомментирова призыв главы региона Сергея Меликова сделать прививки от кори.

«Глава нашей республики обратил внимание на важнейший на сегодняшний день вопрос — вопрос инфекционной безопасности для наших детей. Проводимая десятилетиями иммунизация от кори позволила нам практически забыть об этой болезни. Сейчас же, из-за необоснованных отказов от вакцинации, отмечается рост этого тяжелого заболевания в 40 раз по сравнению с предыдущим годом.

В невежественных кругах бытует ложное мнение, что детскими инфекциями можно переболеть в детстве и выработать естественный иммунитет. Это, мягко говоря, не соответствует действительности!

Пять смертей детей от коклюша в нашей республике в прошлом году, тяжелые иммунодефициты и осложнения после кори в этом году не останутся безразличными для судеб этих семей.

Дагестан не должен вернуться в то время, когда инфекционные болезни буквально «выкашивали» малышей, когда из 10 родившихся детей в живых оставалось пятеро или шестеро. Все регионы России и зарубежные страны продолжают успешно применять иммунизацию от кори и других инфекций, защищая своё растущее поколение.

Призываю всех дагестанцев ответственно отнестись к инфекционной безопасности своих детей. Вакцина от кори переносится хорошо, в Дагестане используется современное оборудование для соблюдения холодовой цепи, иммунизация эффективна и безопасна.

С 3 апреля в Дагестане проводится подчищающая иммунизация от кори. Защитите своих детей!» — отметила руководитель ведомства на личной странице в телеграм.

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