Татьяна Беляева прокомментировала призыв главы региона пройти вакцинацию от кори

Руководитель Минздрава РД Татьяна Беляева прокомментирова призыв главы региона Сергея Меликова сделать прививки от кори.

«Глава нашей республики обратил внимание на важнейший на сегодняшний день вопрос — вопрос инфекционной безопасности для наших детей. Проводимая десятилетиями иммунизация от кори позволила нам практически забыть об этой болезни. Сейчас же, из-за необоснованных отказов от вакцинации, отмечается рост этого тяжелого заболевания в 40 раз по сравнению с предыдущим годом.

В невежественных кругах бытует ложное мнение, что детскими инфекциями можно переболеть в детстве и выработать естественный иммунитет. Это, мягко говоря, не соответствует действительности!

Пять смертей детей от коклюша в нашей республике в прошлом году, тяжелые иммунодефициты и осложнения после кори в этом году не останутся безразличными для судеб этих семей.

Дагестан не должен вернуться в то время, когда инфекционные болезни буквально «выкашивали» малышей, когда из 10 родившихся детей в живых оставалось пятеро или шестеро. Все регионы России и зарубежные страны продолжают успешно применять иммунизацию от кори и других инфекций, защищая своё растущее поколение.

Призываю всех дагестанцев ответственно отнестись к инфекционной безопасности своих детей. Вакцина от кори переносится хорошо, в Дагестане используется современное оборудование для соблюдения холодовой цепи, иммунизация эффективна и безопасна.

С 3 апреля в Дагестане проводится подчищающая иммунизация от кори. Защитите своих детей!» — отметила руководитель ведомства на личной странице в телеграм.

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