Татьяна Беляева приняла участие в открытии нового отделения реанимации в РКБ 2

Новое реанимационное отделение открыто на базе второй Республиканской клинической больницы. В новом отделении интенсивной терапии может одновременно находиться до шести пациентов. Для проведения реанимационных мероприятий здесь есть все самое необходимое, в том числе и эндоскопическое оборудование. Наряду с этим в медучреждении проведён большой комплекс ремонтных мероприятий. В церемонии открытия приняла участие министр здравоохранения РД Татьяна Беляева. По её словам, данное лечебное учреждение вышло на новый уровень оказания медицинской помощи.

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