Министр здравоохранения Республики Дагестан Татьяна Беляева приняла участие в акции Правительства Дагестана «Читаем Расула».

Отметим, что акция стартовала с прочтения стихотворения на родном, аварском языке в исполнении Председателя Правительства региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Для участия в акции нужно прочитать любимое произведение поэта и разместить видео в социальных сетях ВК, Одноклассники и Телеграмм с хэштегом #ЧитаемРасула, а также отправить на электронный адрес rasul.gamzatov.23@mail.ru с пометкой «участник акции» и контактными данными.