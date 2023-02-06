Культура, Общество

Татьяна Беляева приняла участие в акции Правительства Дагестана «Читаем Расула»

Оставить комментарий

Министр здравоохранения Республики Дагестан Татьяна Беляева приняла участие в акции Правительства Дагестана «Читаем Расула».

Отметим, что акция стартовала с прочтения стихотворения на родном, аварском языке в исполнении Председателя Правительства региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Для участия в акции нужно прочитать любимое произведение поэта и разместить видео в социальных сетях ВК, Одноклассники и Телеграмм с хэштегом #ЧитаемРасула, а также отправить на электронный адрес rasul.gamzatov.23@mail.ru с пометкой «участник акции» и контактными данными.

Также читают:

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПРОЕКТНОЙ СЕССИИ ПО ОБСУЖДЕНИЮ БУД...
Сайгидпаша Умаханов провел приём граждан
Владимир Васильев наградил дагестанских призеров Н...
Выставка "Художники театра и кино Дагестана" откры...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *