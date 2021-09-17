Здравоохранение

Татьяна Беляева посетила детей, госпитализированных с пищевым отравлением

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Министр здравоохранения РД Татьяна Беляева лично проверила оказание медицинской помощи больным.
30 пациентов с пищевым отравлением, 17 детей от 7 до 17 лет и 13 взрослых поступили сегодня в инфекционную больницу (на базе кож-вен диспансера) с признаками пищевого отравления. У больных наблюдаются схожие симптомы — общая слабость, тошнота, рвота, жидкий стул, температура до 38 С. Все они были доставлены из медресе г. Махачкала по ул. Североосетинская 63. (возле финансового колледжа). Предположительно, накануне 16 сентября, все дети и взрослые ели в одной столовой при медресе, состояние здоровья стало ухудшаться ближе к вечеру.

В ходе обхода Татьяна Беляева поговорила с пациентами, узнала об их состоянии и обеспечении всем необходимым, в том числе медикаментами. Лечение пациентов находится под личным контролем министра здравоохранения РД.

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