Татьяна Беляева ответила в прямом эфире на волнующие вопросы о вакцинации

5 ноября на страницах Главы Республики Дагестан и Центра управления регионом в социальной сети Instagram состоялся прямой эфир, в ходе которого на вопросы жителей отвечала врио министра здравоохранения РД Татьяна Беляева.

«Среднесуточное количество госпитализированных в республике составляет от 190 до 200 человек. В регионе на сегодняшний день развёрнуто 3170 больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией. На сегодняшний день, согласно федеральному регистру, в Дагестане вакцинировано более 570 тысяч человек», — отметила Т. Беляева в рамках прямого эфира.

Она также заявила, что за последние дни, в связи с введением дополнительных ограничений и QR-кодов, отмечается значительный рост темпов вакцинации.

Руководитель Минздрава Дагестана, отвечая на вопросы об эффективности прививки, подчеркнула, что на сегодняшний день вакцинация — это единственный путь к спасению.

Кроме того, глава ведомства Дагестана Татьяна Беляева рассказала о зафиксированных случаях подделки сертификатов вакцинации.

«Правоохранительными органами проводятся определённые мероприятия. Также по поручению Главы Республики Дагестан поставлена задача о пресечении всех фактов подделки сертификатов вакцинации. К сожалению, некоторые люди вместо заботы о своём здоровье предпочитают купить подделку, они не думают о рисках и жизни своих близких»,— отметила министр.

Жителей региона также волновали вопросы профилактики коронавирусной инфекции, медицинских противопоказаний к вакцинации и т. д.