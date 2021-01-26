Татьяна Беляева ответила на вопросы о ситуации с коронавирусом в Дагестане

25 января Татьяна Беляева приняла участие в пресс-конференции, которая состоялась в ДГМУ. Врио министра здравоохранения РД отметила положительную динамику относительно коронавируса в республике, однако ещё сохраняются тяжёлые формы течения COVID-19, особенно среди граждан старшего возраста. Здесь, по словам министра, особое внимание необходимо уделить вакцинации населения. Для этого в Дагестане открыто 54 прививочных пункта, а также десять мобильных бригад. Для создания оптимальных условий хранения вакцины из регионального бюджета было профинансировано приобретение шестидесяти морозильных камер. Также в январе начал свою работу холодовый центр на территории РЦИБ. На данный момент вакцинировано семьсот девять человек. Для того, чтобы остановить пандемию это число должно быть увеличено до шестидесяти процентов от всего взрослого населения республики, что составляет чуть менее восьмисот тысяч человек.

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