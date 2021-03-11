Татьяна Беляева отметила необходимость развития первичного звена здравоохранения

Одной из ключевых задач развития системы здравоохранения Дагестана является реализация «Программы модернизации первичного звена здравоохранения Республики Дагестан на 2021-2025 годы». Об этом в рамках научно-практического форума «Медицина Дагестана: вызовы и решения» сообщила Татьяна Беляева.

По словам врио министра здравоохранения РД, для успешной реализации данной программы необходимо взаимодействие ведомств по строительству, транспорту и промышленности с Минздравом РД. Цель данной программы — модернизация первичного медицинского звена. Так, в 2021 году запланировано строительство пятидесяти четырёх медучреждений, также в планах реконструкция ряда объектов, будет закупаться оборудование и активно решаться кадровый вопрос.

Касательно последнего, то за время реализации программы «Земский доктор» в республике трудоустроено до полутора тысяч медработников. В этом году это количество планируется увеличить еще на сто восемьдесят три специалиста. По словам Татьяны Беляевой, уже отмечена тенденция привлекательности медпомощи в Дагестане.