Тарлан Алекперов: «Сергеем Меликовым определен вектор развития региона»

Алекперов Тарлан Кахриманович, член Экспертного сообщества, главный редактор республиканской газеты «Дербент» на азербайджанском языке считает, что один год совсем небольшое время, чтоб реализовать масштабные планы по укреплению и развитию социально-экономического потенциала республики. Но за прошедший год, самое главное, Сергеем Меликовым определен вектор развития региона, обозначены системные проблемы, сформированы пути их решения. Представленный Главой региона проект стратегии по развитию Дагестана как раз и включил план по решению всех болевых точек нашего субъекта.

Думаю, что у новой команды получится реализовать поставленные задачи, так как для этого все есть: и поддержка Федерального Центра, и новый состав руководства РД.

Несомненно и то, что С.Меликов не понаслышке знает, что без продуманной на будущее общей стратегии не будет и тактических побед по направлениям, будь то в военном искусстве или в созидательном экономическом планировании развития региона.

И нам нужно, сплотившись всем обществом, помогать руководству республики в реализации поставленных задач по поднятию уровня жизни дагестанцев на качественно новый уровень.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора республиканской газеты «Вести Агула»