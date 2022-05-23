Тарлан Алекперов: «Как будут внедряться инвестиционные проекты — будет зависеть от муниципальных властей»

Комментируя информацию Главы Дагестана Сергея Меликова о реализации в республике 49 проектов на общую сумму более 380 млрд рублей, главный редактор республиканской газеты «Дербент» на азербайджанском языке, член Экспертного сообщества Тарлан Алекперов отмечает: «В социально-экономическом плане Республику Дагестан в ближайшем будущем ожидает огромный прорыв. Сумма общих инвестиций внушительная. Но, именно от того как будут сопровождать данные инвестиционные проекты муниципальные власти, будет зависеть многое.

Ведь в симбиозе работы бизнеса и власти рождается экономический успех. А этот симбиоз и должны показать муниципальные власти, которые в роли нанятых менеджеров должны внимательно и с особой ответственностью подходить к реализации каждого из прорывных проектов.

Задача поставлена главой республики четкая и ясная. Ведь именно возродив средний класс, а это именно тот двигатель экономики, который и заведет новую инвестиционную модель нашего региона», — заверяет эксперт.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»