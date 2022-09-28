Тарлан Алекперов, главный редактор газеты «Дербент» обратился к читателям к дагестанцам

Защитим Родину!

Уважаемые дагестанцы! Сегодня все мы, как жители региона, так и граждане всей страны, наблюдаем исторические события: перед западными державами над нами нависла угроза нашей Родине. Сейчас наша Родина нуждается в защите, и когда наш уважаемый президент объявил частичную мобилизацию, дагестанцы, всегда отличавшиеся преданностью, любовью к Родине, в первую очередь обратились в военный комиссариат.

Наши деды, прадеды и мы помним события 1999 года, когда вся республика объединилась против врага и отвоевала у него свои земли. Сейчас для нас важно поддерживать наших героев, нашу родину, нашего президента. Мы не должны поддаваться провокациям, которые направлены на то, чтобы разорвать нас на части, ослабить. Мы защищаем Россию, Дагестан и нашу семью!

Тарлан Алекперов, главный редактор газеты «Дербент».