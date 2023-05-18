Тансык Картакаева: «Я желаю нынешней молодежи честно служить Отечеству, быть патриотами Родины!»

Защита Родины во все времена считалась высшей обязанностью и священным долгом каждого гражданина Российской Федерации. Быть на страже Отечества – не только большая честь, но и огромная ответственность. Каждый год, весной и осенью, мы провожаем новобранцев на срочную военную службу.

В Ногайском районе, как и по всей России, идет призыв на военную службу в ряды Российской Армии, который стартовал 1 апреля и продолжится до 15 июля текущего года. Проходя службу в рядах российской армии, вчерашние юноши укрепляются физически и духовно. Этот отрезок жизни в биографии каждого молодого человека остается важным этапом. Юношей на службу провожают с пожеланиями достойно выполнить свой гражданский долг перед Отечеством, успешно пройти школу армейского мужества, стойко преодолевать все тяготы военной службы.

Свои добрые и теплые пожелания в адрес призывников выразила учительница начальных классов Кумлинской средней школы имени Д.М. Шихмурзаева Тансык Кусеповна Картакаева: «Я считаю, что для молодого человека стоять на страже мирного труда российского народа – великая честь. Каждый гражданин должен исполнить свой долг перед Родиной. Служить в Армии – это гордость для мужчины. Ребята научатся владеть оружием, выносливости, стойкости и смелости. Мне уже за 70 лет, я горжусь своими сыновьями, внуком, которые отслужили в свое время. Старший сын, Эрадиль, служил в пограничных войсках, Рустам в морской пехоте в г. Калининграде, Бийислам и Ислам в танковых войсках в Читинской области, а внук Эмир в ракетных войсках. Особо хочу отметить службу старшего сына. Эрадиль проходил срочную службу в 1994 году, когда шла первая чеченская война, был на границе Дагестана с Чечней. Мы все очень переживали за него, но надежда оправдалась, он вернулся живым и невредимым. Я желаю нынешней молодежи честно служить Отечеству, быть патриотами Родины! Скоро, очень скоро моего второго внука призовут в ряды Росссийской Армии. Опять буду гордиться успехами своего внука Надира.

Хочу пожелать всем призывникам, в том числе и Надиру, достойно пройти службу в рядах Российской Армии».

Источник: Голос степи