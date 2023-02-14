Танкист с позывным «Горец» рассказал, как его экипаж остановил прорыв ВСУ

Танкист с позывным «Горец» награжден медалью «За отвагу»: командир танка сумел остановить прорыв противника в зоне спецоперации. В беседе с корреспондентом aif.ru военный рассказал, как это было.

«Мы выехали на дежурство, стояли охраняли наши фланги, и в это время пехота противника на БМП и на колесной технике пыталась прорваться. Мы это вовремя обнаружили, доложили командованию, начали работать по ним. Уничтожили «гусянку», пару техники колесной и до 20 человек живой силы противника, а затем удерживали позицию, пока не подошло подкрепление», – отметил «Горец.

По его словам, самое важное было вовремя обнаружить противника, доложить, уничтожить его и уйти назад.

«Так получилось, что нам это удалось первыми. И мы сделали так, чтобы никто в тыл нашим ребятам не проник, и они потом живые и здоровые вернулись к своим родителям, семьям, близким», – сказал старший сержант.

Акаев, приехавший из Дагестана, работает на Запорожском направлении. Он кадровый военный, на службе уже 17 лет, поэтому вопрос, принимать ли участие в спецоперации, перед ним не стоял. За этот год он участвовал также в боях в Донбассе.

«Мы каждый раз, когда выезжаем, выезжаем, как в последний раз, – отвечает он откровенно о том, какие чувства испытывают бойцы в эпицентре сражения. – Все боятся! И мы тоже боимся… Без осторожности нет победы. Сила в правде, и победа будет за нами!»

Западная техника, на которую рассчитывает противник, нашими военными воспринимается скептически.

«»Леопарды», «Абрамсы» чересчур перехвалили, – делится мнением Магомедали Акаев. – Лучше танка Т-72Б3М нет ничего! Знаю по своему опыту. Я в основном на Т-72 работаю. Есть мечта попробовать на Т-72Б3М. У любого танка есть уязвимые места – и мы их знаем!»

Ранее корреспондент aif.ru пообщался с командиром танкового взвода с позывным «Суетолог» и узнал, как ему удалось угнать украинский танк прямо с поля боя.

Источник: https://aif.ru/society/army/tankist_s_pozyvnym_gorec_rasskazal_kak_ego_ekipazh_ostanovil_proryv_vsu