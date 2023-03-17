Таможенный пункт пропуска «Ханоба» на азербайджано-российской границе официально открыт!

Символическую красную ленту на открытии перерезали заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров и Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Новый, оснащенный современным оборудованием пропускной пункт позволит ускорить грузоперевозки по международному транспортному коридору «Север – Юг», упростить процедуры пересечения границы, полностью устранить случаи скопления и очереди транспортных средств на азербайджано-российской границе.

Запуск объекта позволит пропускать дополнительно до тысячи грузовых автомобилей в день.