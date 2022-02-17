Тамерлан Мусаидов: «Новость хорошая, но не без доли негатива»

Заместитель главного редактора газеты «Дагестанская правда» журналист Тамерлан Мусаидов по поводу встречи с представителями мебельной промышленности Дагестана руководителя Минпромторга РД Низами Халилова придерживается такого мнения:

«Новость хорошая, но не без доли негатива. Доля теневой занятости в отрасли значительная, если верить приведенным данным. Нет необходимости говорить, какие отсюда последствия и для бюджета, и для самих работников.

Региональным властям, профильным и надзорным ведомствам есть над чем работать в плане вывода мебельной промышленности в правовое поле деятельности, поскольку наряду с сельхозпроизводством, производством обуви и торговлей в принципе изготовление мебели — это одна из наиболее распространенных в Дагестане сфер деятельности местных предпринимателей»,— отмечает эксперт.

На встрече Низам Халилов выразил готовность Правительства РД к всесторонней поддержке мебельщиков в рамках бюджетных программ.

И поменьше бы их третировали с десяток контролирующих и надзирающих органов.

Худо-бедно эти люди содержат свои семьи, им нужна поддержка и правовое содействие.

Абдурахман Манафов, зам.гл. редактора газеты «Вести Агула»