Экономика

Тамерлан Мусаидов: «Новость хорошая, но не без доли негатива»

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Заместитель главного редактора газеты «Дагестанская правда» журналист Тамерлан Мусаидов по поводу встречи с представителями мебельной промышленности Дагестана  руководителя Минпромторга РД Низами Халилова придерживается такого мнения: 

«Новость хорошая, но не без доли негатива. Доля теневой занятости в отрасли значительная, если верить приведенным данным. Нет необходимости говорить, какие отсюда последствия и для бюджета, и для самих работников.     

Региональным властям, профильным и надзорным ведомствам есть над чем работать в плане вывода мебельной промышленности в правовое поле деятельности, поскольку наряду с сельхозпроизводством, производством обуви и торговлей в принципе изготовление мебели — это одна из наиболее распространенных в Дагестане сфер деятельности местных предпринимателей»,— отмечает эксперт.

На встрече Низам Халилов выразил готовность Правительства РД к  всесторонней поддержке мебельщиков в рамках бюджетных программ.  

И поменьше бы их третировали с десяток контролирующих и надзирающих органов.

Худо-бедно эти люди содержат свои семьи, им нужна поддержка и правовое содействие.

Абдурахман Манафов, зам.гл. редактора  газеты «Вести Агула»

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