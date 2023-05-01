Тамара Бариева: Важно, чтобы слово «Учитель» осталось в душе каждого ученика

Сегодня в Праздник Весны и Труда Глава Дагестана Сергей Меликов в Махачкале провел церемонию награждения отличившихся своим трудом дагестанцев.

Отрадно отметить, что среди награжденных и наша землячка, директор, учитель средней школы им. М.К.Курманалиева села Кунбатар Ногайского района РД Тамара Бариева получает награду «Заслуженный работник образования РД». С высокой наградой ее поздравляют все учителя района,родители ее учеников.

Сама педагог Тамара Бариева поблагодарила главу Дагестана Сергея Меликова за высокую оценку ее труда.

— Мне очень радостно, что Сергей Алимович сегодня наградил меня наградой «Заслуженный работник образования РД». Конечно, было очень приятно.Труд учителя скромен и почти невидим, но когда, учитель видит высочайшие результаты своего труда в учениках — это самая большая награда на свете. Сегодня наши бывшие ученики находятся в зоне боевых действий на СВО. И когда они приезжают в краткосрочный отпуск,то сразу бегут в родную школу. Значит, мы не зря учили их и воспитывали в них настоящих мужчин, — сказала Тамара Бариева, учитель информатики и одновременно директор знаменитой школы, гордо носящей имя ногайского писателя и первого педагога Мусы Курманалиева, и выпустившей таких известных людей, как Акын Ногайского народа Алибия Романова, Народного поэта Дагестана Анварбека Култаева.

Как говорил В.П. Астафьев, «фамилию учителя можно и забыть, важно, чтоб осталось слово «Учитель» в нашей душе. Чем человек умнее и добрее, тем больше он замечает добра в людях», – писал Лев Николаевич Толстой и, наверное, был прав: в Тамаре Серажидиновне Бариевой, учителе информатики и директоре Кунбатарской средней школы действительно, очень много доброты.

По долгу службы мне не раз приходилось обратиться к ней с просьбой по разным вопросам, и ни разу мне не пришлось разочароваться в ней. Привлекает в ней меня, да и не только меня, но и многих других, ее скромность, интеллигентность, справедливость, простота и любовь к детям. Есть что-то необычайно светлое в душе этого удивительного человека, какая-то непоколебимая вера в истину, в самом её высоком смысле. Для многих детей, родителей, учителей в школе, в которой она проработала немало лет, Ее отличает незаурядная эрудиция, внимание к опыту передовых школ и учителей, способность воспринимать и реализовать на практике новое и учитывать уже имеющееся.

На её уроках, где царит атмосфера доброжелательности, взаимного уважения, ребята трудятся добросовестно, радуются успехам товарищей, учатся помогать друг другу. Учительница старается привить учащимся такие качества характера, как доброта, честность, справедливость, отзывчивость, целеустремлённость, трудолюбие, любовь к Родине.

Как руководитель, она пользуется большим авторитетом среди коллег. Тамара Серажидиновна начала свою трудовую деятельность в селении Шумлелик Ногайского района пионер вожатой, после перевелась в Кунбатарскую СОШ, где сегодня является руководителем. И здесь она начала свою карьеру с должности пионер вожатой, после проработала и заместителем директора по воспитательной и учебными частями в разные годы.

Сегодняшняя полученная награда Тамарой Бариевой, педагогом, является заслуженной и почетной.

Источник: Голос степи