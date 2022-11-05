Талантам – «Зеленый свет»!

Несколько месяцев готовились участники фестиваля-конкурса творчества и роста «Зеленый свет» к концерту, прошедшему в Кумыкском театре, ведь это дорога в финал и возможность получить Гран-при. Но даже не шанс занять высокие призовые места и немалый денежный фонд, а он, кстати, составляет один миллион рублей, так привлекательны для молодых ребят. Главное – показать себя, заявить о своих возможностях и, возможно, найти свою публику, идти дальше в профессию.

Именно такую цель – помочь молодым талантам найти себя – ставит перед собой инициатор фестиваля Министерство культуры республики и его организатор ГБУ РД «Дагестан-концерт».

13 полуфиналистов соревновались в четырех номинациях: эстрадное хоровое исполнение, вокальное сольное выступление, инструментальная музыка и эстрадная хореография. Поддержать конкурсантов пришли артисты Дагестанского государственного театра оперы и балета, чье выступление открыло программу вечера. Оценивало их профессиональное жюри.

Поскольку конкурс многожанровый, в его составе творческие люди, работающие в разных сферах искусства. Мы спросили о впечатлениях от фестиваля Елену Величко, представляющую в жюри направление «вокальное искусство». Елена – солистка Театра оперы и балета, педагог, магистр вокала, частый гость на различных конкурсах.

Было интересно узнать мнение профессионала, которым она с удовольствием поделилась: «Организован конкурс технически очень хорошо. Сцена оформлена тремя 3D-экранами, ребята выступают как настоящие звезды. Жюри компетентное, все имеют образование в своей творческой области. Я отметила для себя, что у вокалистов весьма удачно подобран репертуар, позволяющий раскрыться молодым исполнителям, показать себя с выгодной стороны. И это, конечно, заслуга их наставников».

Известный шоумен, ведущий фестиваля Тимур Варисов с воодушевлением рассказывает о работе с молодыми артистами. Для него такой сильный состав участников «не неожиданность, а долгожданность», шутит Тимур.

«Хочется с каждым работать, хочется всем помочь, показать их широкой публике, кричать: вот, смотрите, какие талантливые ребята», – делится своими эмоциями один из организаторов фестиваля.

А о том, что молодые таланты завоевали горячие симпатии публики, говорили овации зрителей и речёвки групп поддержки участников. Особую сплоченность продемонстрировали болельщики артистов из ДГУ. Несомненно, собрать такой благодарный, живой зал на старте своего творческого пути – дорогого стоит.

Что даст участникам победа в конкурсе кроме призовых, удовольствия от сцены и аплодисментов зрителей?

Амина, участница вокального ансамбля ДГУ «GAMMA», уже выступала со своим коллективом на всероссийских конкурсах. Считает, что «Зеленый свет» – хорошая возможность наработать опыт.

Алина Баранова, тоже не новичок на сцене, рассматривает выход в финал фестиваля-конкурса как еще одну ступень к творческому росту. Нариман Авшаков, победитель дагестанского конкурса военной песни, пробует себя в разных направлениях и стремится стать профессионалом в своей области, конкурсное выступление для него – шаг к этой цели.

А вот уже состоявшаяся певица с большим опытом выступлений Елена Величко вспоминает свое начало – телевизионный конкурс «Первый шаг»: «Это перевернуло мое представление о мире и моем месте в нем. В человеке зажигается некая искра, тяга к прекрасному, которая позволяет творить сказку, увлекает. Это даёт надежду и веру в светлое, избавляет от груза проблем, что очень важно для молодых, когда формируется личность и закладывается психологический базис. Конкурс дает уверенность, что в жизни есть праздник. Именно чувство полета, ожидание нового, прекрасного подтолкнули меня к поступлению в музыкальное училище, а потом в консерваторию».

Наверняка не все участники пойдут по пути Елены, но кто-то задумается, что может сделать творчество смыслом своей жизни. Возможно, участие в конкурсе заложило основы чьей-то будущей творческой карьеры. Ну а пока мы с нетерпением ждем новой встречи с победителями полуфинала и приглашаем читателей нашей газеты в большой зал Русского театра им. М. Горького, где 10 декабря состоится финал I Республиканского мультижанрового телевизионного эстрадного фестиваля-конкурса «Зеленый свет».

Источник: https://dagpravda.ru/kultura/talantam-zelenyj-svet/