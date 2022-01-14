«Такого никогда не было»: врач назвал пугающую особенность «омикрона»

Иммунолог Болибок: носитель омикрон-штамма может одномоментно заразить около 100 человек.

Иммунолог Владимир Болибок рассказал в беседе с телеканалом «Москва 24», что носитель омикрон-штамма коронавируса может одномоментно заразить около ста человек, чихнув один раз.

«До сих пор у нас такой заразности не было ни разу. Корь считалась самым заразным заболеванием, но «Омикрон» в этом отношении превзошел даже ее», — указал Болибок.

Он отметил, что вирус крайне эффективно распространяется воздушно-капельным путем.

«Я так полагаю, что даже разговора, обычного дыхания и зевания достаточно, чтобы выделился аэрозоль, содержащий частички слюны, слизи, в которых будет достаточное количество вируса, чтобы заразить другого человека. Если кто-то один кашлянул или чихнул, то такого количества хватит человек на сто сразу», — рассказал Болибок.

Врач также добавил, что «омикрон» особенно опасен для детей.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала, что случаи нового штамма коронавируса зарегистрированы уже в 13 регионах России. Она отмечала, что в стране выявили 305 случаев заражения «омикроном». Также, по ее словам, случаи завоза этого варианта в Россию зарегистрировали из 25 стран. Министр здравоохранения Михаил Мурашко в свою очередь заявил, что ситуация с распространением «омикрона» в других государствах очень сложная, поэтому в России система здравоохранения разворачивается в полном объеме.

Источник: https://ria.ru/20220113/omikron-1767588021.html