Такими женщинами может гордиться вся страна

В числе резервистов, которые сегодня убыли на боевое слаживание из временного призывного пункта, расположенного в Хасавюрте, житель города Асадулла Курахмаев.

Единственного сына, принявшего решение добровольно участвовать в военной спецоперации, провожала мама. Обращаясь к мобилизованным, женщина отметила, что сейчас настало время, когда мужчины должны плечом к плечу встать на защиту Родины.

«Мне сын сказал: мама, не препятствуй. Может я там смогу кому-то помочь. Я, конечно, переживала, но поняла, что сын прав. Желаю вам всем поскорее вернуться домой живыми и здоровыми», — напутствовала она мобилизованных.

Такими женщинами может гордиться не только город и республика, но и вся страна.

Для ребят были подготовлены продуктовые наборы, предметы первой необходимости, спальные мешки и прорезиненные коврики.

Волонтеры штаба муниципального штаба #МыВместе снабдили мобилизованных домашней едой собственного приготовления.