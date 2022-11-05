Такие разные женщины

Есть вещи гражданского порядка, которые ты просто не имеешь права игнорировать, пройти мимо. Разумеется, если ты уважаешь страну, которую считаешь своей Родиной.
Речь о высказываниях некой Ксении Лариной (она же Оксана Баршева), в своё время подвизавшей на русофобском радио «Эхо Москвы». Это мерзопакостное СМИ, оказавшееся иноагентом, почило в бозе, а наша фигурантка после начала специальной операции на Украине некоторым образом оказалась в Португалии. В той самой Португалии, откуда тамошний неонацист некто Марио Мачадо со своими головорезами отправился выручать скомороха Зеленского.
Это она в своё время изливалась жёлчью вот такими словами: «От слова «патриотизм» тошнит уже какими-то червяками и вишневыми косточками. Я не люблю родину давно и убежденно. Я не олицетворяю родину с матерью, тем более с больной или пьяной. Всем самым чудовищным в человеке мы обязаны патриотизму. Патриотизм — разрушителен, он ничего не создает кроме трескотни, вранья, шарлатанства, лицемерия. Патриотизм не совместим со свободой, он убивает свободу мысли.
Патриотизм мракобесие, как и показная примитивная религиозность является религией вчерашнего дня, религией мертвых. Патриотизм отвратителен. Он упрощает человека, лишает его разума».
Я не стал бы теребить эту истеричную особу, сбежавшую из страны, которую столь люто ненавидит, в Португалию, и уже оттуда извергающую свои ядовитые миазмы, если бы не одно обстоятельство. Она поместила в Интернете следующую фразу про нашу с вами Родину и её героев: «… Страшная нечеловеческая херота. Гимн войне и «работаем братья».
Я сохранил фразу в оригинале. Вот такие слова произносит женщина, родившаяся и выросшая в России, накормленная, обутая и одетая этой страной. И верхом кощунства в приведённом словоблудии является глумление в отношении дагестанца Магомеда Нурбагандова, Героя России, чьи слова «Работайте, братья!» стали для всех силовиков России лексическим символом преданности своей профессии, родине и народу. На такое может отважиться только женщина, чью мораль без труда можно упаковать в одно-единственное слово – «херота»…
Но есть женщины (их подавляющее большинство на планете!), ценящие настоящих мужчин и настоящий мужской поступок. После геройской гибели Магомеда Нурбагандова из чистой российской глубинки послышался задушевный голос русской женщины Татьяны Гаськовой:
От других отличается воин
Силой духа, особенной статью,
Когда в шаге от смерти спокойно
Завещает: «Работайте, братья!»
Ведь в тот миг не для телеэкрана,
А по совести, сердцу и чести
Братом стал нам джигит Дагестана,
Чтоб и впредь мы давили нечисть.
Чтоб не жаловались на усталость
И на выжатые литры пота,
Чтоб бандитов в лесах не осталось.
Братья, надо работать, работать.
Сил своих не щадя, не жалея,
Все стерпеть, хиджру или распятье,
Чтобы чище мир стал и светлее,
Надо помнить: «Работайте, братья!»
Какая огромная нравственная пропасть между двумя женщинами, родившимися в России!
Источник: https://dagpravda.ru/obshestvo/takie-raznye-zhensh-iny/