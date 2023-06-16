«Такие форумы — наиболее короткий путь для сотрудничества с теми, кто принимает решения»

В эти дни в Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум. В нем принимает участие и делегация из Дагестана, глава республики сегодня прибыл на форум.

По мнению политолога Эдуарда Уразаева, участие в форуме очень важно для регионов:

– Значимость ПМЭФ для Дагестана определяется большими возможностями для установления взаимосвязей с представителями российского и зарубежного бизнеса, налаживания личных контактов с руководителями федеральных и региональных органов власти, заключения различных договоров о сотрудничестве, обмена опытом и с современными достижениями в сфере технологий и управления, популяризации республики в информационном пространстве.

Не всегда и не сразу такие форумы приносят прямой и осязаемый результат, но по сложившейся в мире и в стране практике они являются наиболее коротким путем к расширению сотрудничества с теми, кто принимает решения и обеспечивает достижение результатов.

Судя по программе участия дагестанской делегации в ПМЭФ, уверен, что это комплекс важных шагов для достижения социального и экологического развития республики.

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