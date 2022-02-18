Так проходит социальная газификация в Дагестане

Догазификация представляет собой строительство газопровода до границ земельного участка без привлечения средств граждан. За строительство межпоселковых и внутрипоселковых газовых сетей, в частности за социальную догазификацию у нас отвечает Единый оператор газификации.

Если у Вас есть документы, подтверждающие права собственности на земельный участок и на индивидуальный жилой дом, расположенный в населенном пункте, который уже газифицирован, Вы попадете в программу догазификации

Дома, которые расположены в негазифицированных населенных пунктах, попадают в региональную программу газификации.

Программа не распространяется на тех, кто планирует пользоваться газом в коммерческих целях.

Сроки подведения зависят от расстояния участков до газораспределительной инфраструктуры.

Оставить заявку можно через портал госуслуг, в МФЦ или в личном кабинете заявителя на сайте газораспределительной организации.

К заявке необходимо приложить комплект документов: ситуационный план с расположением домовладения, топографическая карта, свидетельство о праве собственности.

Количество домовладений в Дагестане, подлежащих догазификации 2147 в 218 населенных пунктах республики, из них 101 домовладение – в 2021 году, 2046 домовладений – в 2022 году.

К 94 домовладениям уже подведён газ в рамках социальной программы.