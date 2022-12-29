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Табир Маликов навестил раненных дагестанцев-военнослужащих и сотрудников Росгвардии

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Первый заместитель Постоянного Представительства Республики Дагестан при Президенте России Табир Маликов по поручению Главы Дагестана навестил дагестанцев-военнослужащих и сотрудников Росгвардии, раненных в ходе участия в специальной военной операции на Украине.

Сейчас они проходят лечение в Главном военном клиническом госпитале Войск Нацгвардии РФ в городе Балашихе Московской области. Табир Маликов пообщался с военными, поблагодарил их за проявленное мужество и пожелал скорейшего выздоровления от имени всех дагестанцев. Маликов также поговорил с врачами и убедился, что военнослужащим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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