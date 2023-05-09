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Табасаранский район присоединился к республиканской акции «Знамя Победы»

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Работники отдела по делам молодежи Табасаранского района совместно с активистами волонтерского корпуса присоединились к республиканской патриотической акции «Знамя Победы», приуроченной к 78-ой годовщине в Великой Отечественной войне.

Напомним, что Знамя Победы с надписью 150 стрелковая дивизия является символом Победы над фашизмом. Несколько лет назад 150 стрелковая дивизия была сформирована вновь в составе 8-ой общевойсковой армии, в которой служит большое количество дагестанцев. И сегодня она находится в зоне проведения специальной военной операции. Та дивизия, чье знамя было водружено над Рейхстагом и сегодня вновь сформировано для борьбы с нацизмом.

«Акция направлена на воспитание молодого поколения в духе патриотизма и призвана отдать дань уважения подвигу миллионов людей, отстоявших свободу и независимость нашей Родины во время Великой Отечественной войны», — сказал начальник отдела по делам молодежи Руслан Керимов, принявший участие в мероприятии.

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