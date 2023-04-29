Табасаранский район присоединился к общереспубликанскому субботнику

Сегодня, 29 апреля, как и по всей республике, в Табасаранском районе прошел масштабный субботник по благоустройству территорий населённых пунктов.

В нем приняли участие коллективы всех организаций и учреждений, находящихся на территории муниципалитета, педагоги и учащиеся образовательных организаций, представители общественных организаций, а также неравнодушные жители района.

По поручению главы муниципалитета Магомеда Курбанова за каждой организацией были закреплены определенные участки территорий для наведения порядка. Кроме того, все уполномоченные должны были выехать в курируемые сельские поселения для оказания помощи и контроля проведения субботника.

Участники субботника привели в порядок улицы, парки, скверы, территории, прилегающие к учреждениям и организациям, памятники участникам Великой Отечественной войны, парки, места достопримечательностей, очистили от мусора и сухостоя обочины дорог, тротуары, побелили бордюры и стволы деревьев в общественных местах, вскопали клумбы. В работе была задействована и спецтехника для вывоза собранного мусора.

«Проведение субботников перед майскими праздниками стали доброй традицией в нашем районе. Сотрудники всех организаций, в том числе отделов и управлений администрации организованно вышли на субботник, привели в порядок закреплённые за ними территории. Уверен, что общими усилиями нам удастся проявить заботу о природе, о родном крае и сохранить в нем чистоту и порядок», — сказал глава муниципалитета.