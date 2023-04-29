Табасаранский район принял Вахту Героев

Вчера, 28 апреля, в рамках всероссийской патриотической акции «Вахта Героев» в Хучнинском многопрофильном лицее №1 состоялась встреча старшеклассников Табасаранского района с Героями России Загидом Загидовым и Владимиром Ковтуном.

На встрече приняли участие председатель Собрания депутатов Табасаранского района Иса Исаев, заместитель главы администрации МР «Табасаранский район» по общественной безопасности Ринат Мирзабалаев и представители общественных организаций района.

На встрече были озвучены биография и жизненный путь с демонстрацией слайдов 2 полковников — Героев России.

Владимир Ковтун прошёл Афганскую войну. Январь 1987 года вписан в историю советского спецназа отдельной строкой, когда группа под руководством Ковтуна перехватила караван моджахедов с крупной партией оружия, но, главное, группе удалось захватить ценные документы, имеющие особое значение для нашей армии.

Загид Загидов в 1999 году, во время вторжения в Дагестан вооруженных бандформирований, являлся командиром ОМОНа МВД РД. Штурм села Карамахи 10 сентября 1999 года отрядом особого назначения ознаменовался освобождением окруженного боевиками подразделения внутренних войск и обращением неприятеля в бегство. Противник понёс большие потери.

Старшеклассников интересовали не только эти самые яркие страницы жизни приехавших в район легендарных личностей, но их обычная жизнь. Герои России призвали учащихся любить свою Родину, и малую и большую, не терять драгоценного времени юности, больше читать, заниматься спортом, впитывать многовековую мудрость горского народа, превыше всего ставившего традиции родной земли.

Многочисленные вопросы учащихся школ были интересны прибывшим гостям с героической биографией, и они поделились своим жизненным опытом с молодёжью района.

В ходе встречи Герои России почтили память выпускников Лицея, погибших в ходе СВО на Украине, чьи имена увековечены на мемориальных досках во дворе образовательного учреждения.

В завершении Вахты, Загид Загидов и Владимир Ковтун навестили несколько семей, чьи сыновья героически отдали свои жизни в СВО на Украине.