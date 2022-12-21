Табасаранский район будет сотрудничать с регионами Сибири в области туризма

Глава Табасаранского района Магомед Курбанов встретился с руководителем Департамента по туризму и развитию обеспечивающей инфраструктуры Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ (МАСС) Сибирского Соглашения Института развития и объединения 10 регионов Сибири и Республики Бурятия Татьяной Рымар.

Обсудили сотрудничество Сибирского Федерального Округа и Табасаранского района.

В апреле 2023 года пройдёт ознакомительный тур для сибирских туроператоров по Табасаранскому району.

Табасаранский район является одним из самых красивых районов Дагестана. Большая часть — это предгорная зона, покрытая лесами.